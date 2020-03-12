Карантин в Украине: против Харьковского горсовета возбудили уголовное дело

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство против чиновников Харьковского городского совета. Причина – те не хотели вводить карантин в детских садах и школах.

Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

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Досудебное расследование начато по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями. Если вину чиновнивкив докажут им грозит:

штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (до 1700 гривен),

или

арест на срок до шести месяцев,

или

ограничение свободы на срок до трех лет.

Почему не хотели вводить карантин в детских садах и школах Харькова

Ранее в Харьковском горсовете приняли, что на карантин пойдут театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры. Зато, как отмечал харьковский городской голова Геннадий Кернес, школы и детские сады должны продолжать работать.

Он объяснял это тем, за последние 20 дней наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах.

Причина вторая – куда родителям девать своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно, и для многих из них – это время становится тяжелым испытанием, – отметил харьковский городской голова.

Кернес добавил, что если родители не хотят пускать детей в учебные заведения – руководство школ не будет против, необходимо написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения.

По его словам, это лишь превентивные меры, ведь в Харькове "нет ни одного не то, что больного коронавирусом, нет никакого подозрения на эту болезнь".

Позже Харьковский горсовет все же решил ввести карантин в школах и садиках с 13 марта.

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Что известно о коронавирусе в Украине

В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчины из Черновцов. Еще 5 человек сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус.

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране



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