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      Карантин в Украине: против Харьковского горсовета возбудили уголовное дело

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      Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство против чиновников Харьковского городского совета. Причина – те не хотели вводить карантин в детских садах и школах.

      Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

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      Досудебное расследование начато по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями. Если вину чиновнивкив докажут им грозит:

      • штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (до 1700 гривен),

      или

      • арест на срок до шести месяцев,

      или

      • ограничение свободы на срок до трех лет.

      Почему не хотели вводить карантин в детских садах и школах Харькова

      Ранее в Харьковском горсовете приняли, что на карантин пойдут театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры. Зато, как отмечал харьковский городской голова Геннадий Кернес, школы и детские сады должны продолжать работать.

      Он объяснял это тем, за последние 20 дней наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах.

      Причина вторая – куда родителям девать своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно, и для многих из них – это время становится тяжелым испытанием, – отметил харьковский городской голова.

      Кернес добавил, что если родители не хотят пускать детей в учебные заведения – руководство школ не будет против, необходимо написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения.

      По его словам, это лишь превентивные меры, ведь в Харькове "нет ни одного не то, что больного коронавирусом, нет никакого подозрения на эту болезнь".

      Позже Харьковский горсовет все же решил ввести карантин в школах и садиках с 13 марта.

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      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Геннадий Кернес Офис генпрокурора Образование Учеба Новости Харькова
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