Карантин в Украине: сценарии развития экономики

Судя по всему, 24 апреля карантин не закончится и ограничительные меры, даже если частично, но продлят на май. Сценарии развития событий и есть ли жизнь после карантина - читайте в материале 24 канала.

Найгірший прогноз для України

Як з’ясувалося, падіння ВВП на 4,8 % в порівнянні до минулого року – це не найгірший прогноз. Деякі економісти прогнозують – 5,9 %. Тобто, Україна, яка планувала заробити за рік 4, 5 трильйонів гривень, може недоотримати аж до 600 мільярдів гривень.

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Щоб ви розуміли масштаб катастрофи – весь український бюджет на 2020 рік становить трохи більше трильйона гривень. Це означає, що уряд не зможе компенсувати всі втрати, бо в казні просто не вистачить на це грошей. Про те, що ця криза не має аналогів, говорить навіть директор МВФ.

Ніколи ще за 75-річну історію нашого фонду так багато країн не потребували екстреного фінансування – до нас вже звернулися 85 країн, причому всі одночасно. Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза,

– зазначилаа глава фонду Крісталіна Георгієва.



Крісталіна Георгієва – директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду / Фото EPA

Валютний фонд готовий витратити всі свої резерви на порятунок світової економіки, а це близько трильйона доларів. Чи зможе Україна пройти цю кризу без втрат – питання яке не потребує відповіді. Доречніше спитати: чи зможе Україна пережити цю кризу.

Варіанти розвитку подій

► Президент і Верховна Рада все ж зможуть прийняти та підписати "антиколомойський закон", який посіпаки олігарха в раді намагаються завалити. У такому разі ми отримаємо кредит від МВФ, а слідом за тим від світового банку і ЄС.

Чому законопроєкт називають "антиколомойський"?Через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Ігорем Коломойським націоналізований "Приватбанк". Нині той активно судиться з державою через націоналізацію.



У 2017 році українська влада схвалила рішення про входження держави у капітал "Привату", аби уберегти банківську систему України від краху.



Тоді власники свідомо доводили банк до банкрутства, щоб вивести з нього гроші вкладників. Держава ж після націоналізації вклала у "Приватбанк" понад 100 мільярдів гривень.

Загальна сума цих кредитів від МВФ буде понад 10 мільярдів доларів. Тобто, приблизно 300 мільярдів гривень. Це закриє майже половину втрат нашої економіки. Звісно, якщо уряд зможе розумно використати ці гроші – підтримати найбідніших, інвестувати в будівництво доріг та видати дешеві кредити підприємствам.

Уже до кінця року ситуація почне покращуватись, а до кінця наступного – ми забудемо, що криза була. Наша економіка стане навіть сильнішою.

Якщо допомогу від МВФ ми отримаємо, а уряд побіжить рятувати бізнес олігархів – усе буде дещо гірше. Пояси нам прийдеться затягнути роки на 2 – 3, як уже було в 1998, 2008, і 2014 роках.

► Якщо в президента й депутатів усе ж не вистачить політичної волі і вони підуть на поводу в Коломойського й почнуть про щось із ними домовлятись і відтягувати час.

Наприклад, автор 6000 правок до "антиколомойського" закону Антон Поляков, депутат, якого вигнали з фракції "Слуга народу". Решту 10 тисяч правок подали інші депутати Коломойського. І вони шантажують не президента, не парламент і навіть не уряд. А весь народ України.

Що відомо про правки до "антиколомойського" закону?Група депутатів внесла у Раду понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту 6 квітня 2020 року. Це може надовго загальмувати прийняття документа. Депутати, які були найактивнішими:

• Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

• Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

• Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

• Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

• Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

• Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

• Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

Найгірший прогноз для України

І якщо дніпровський олігарх усе ж переможе – найгірший сценарій для нас усіх. У такому разі ми не отримаємо грошей МВФ взагалі, світовий банк і ЄС не дадуть теж. Ми залишимось сам на сам із кризою. За різними прогнозами, дефолт оголосять десь за пів року. Що це означає, що держава не здатна виплачувати борги не тільки тим у кого позичали гроші, а всім. Пенсіонерам – пенсії, студентам – стипендії, військовим, вчителям, поліцейським, пожежникам, лікарям – зарплати. Одночасно з цим, знеціниться гривня, а всі депозити в банках згорять.

Як наслідок – підвищиться рівень злочинності. Закінчитись усе може бунтами й революцією. Війну на Донбасі теж ще ніхто не скасовував. Коли криза закінчиться, ми знову підемо до МВФ. Але наслідки цього ми зможемо подолати не раніше, ніж років за 10.

Тож, чи є життя після карантину? Відповідь однозначна – є. Питання тільки в тому, яке буде це життя. Чи ми зіштовхнуться з тимчасовими складнощами, чи наше життя буде більше схоже на пекло.

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