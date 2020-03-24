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      Карантин в Украине: в Киеве жители жилого комплекса исполнили гимн – видео

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      Пока во всем мире продолжается карантин, связанный с эпидемией коронавирус, из разных уголков планеты публикуют видео, как жители больших городов поют со своих баалконов. На этот раз эстафету перехватил и Киев, где в одном из жилых комплексе исполнили гимн.

      Відео з виконанням гімну в українській столиці у своєму ютуб-каналі опублікував користувач Денис Станіславський.

      Неймовірно Мережу захопив відеоролик піаніста, який зіграв на балконі знамениту пісню Селін Діон

      На опублікованому відео помітно, що з вікон будинків житлового комплексу висовуються люди, які доєднуються до флешмобу. Чутно кілька голосів, та скільки саме людей взяли участь у такому виконанні гімну – незрозуміло.

      У кінці відео автор ролику наголошує: "Разом ми – велика сила".

      Гімн України під час карантину у Києві: дивіться відео

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Киева Музыка Новости Украины
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