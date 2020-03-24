Карантин в Украине: в Киеве жители жилого комплекса исполнили гимн – видео

Пока во всем мире продолжается карантин, связанный с эпидемией коронавирус, из разных уголков планеты публикуют видео, как жители больших городов поют со своих баалконов. На этот раз эстафету перехватил и Киев, где в одном из жилых комплексе исполнили гимн.

Відео з виконанням гімну в українській столиці у своєму ютуб-каналі опублікував користувач Денис Станіславський.

Неймовірно Мережу захопив відеоролик піаніста, який зіграв на балконі знамениту пісню Селін Діон

На опублікованому відео помітно, що з вікон будинків житлового комплексу висовуються люди, які доєднуються до флешмобу. Чутно кілька голосів, та скільки саме людей взяли участь у такому виконанні гімну – незрозуміло.

У кінці відео автор ролику наголошує: "Разом ми – велика сила".

Гімн України під час карантину у Києві: дивіться відео



Які обмеження діють в Україні під час карантину / інфографіка 24 каналу