Карантин в Украине в стиле азиатских тигров: какую модель предлагает бизнес

Южная Корея, Япония, Гонконг и некоторые другие страны успешно борются с COVID-19, при этом не вредя экономике страны. Возможно ли такой подход применить в Украине – рассказываем в материале 24 канала.

До 24 апреля в Украине действует карантин, но скорее всего его продлят, ведь количество больных в Украине растет в геометрической прогрессии. А из-за нехватки тестов мы даже не видим истинной картины. Из-за карантина большинство украинцев уже ощутили значительные финансовые трудности, а экономика Украины теряет миллиарды.

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Почему бизнес предлагает другую модель карантина?

Жесткие карантинные меры существенно углубляют экономический кризис в стране. К таким выводам пришли представители бизнеса и аналитических центров в своем совместном заявлении к властям. Тысячи предприятий и предпринимателей (по данным Торгово-промышленной палаты Украины – 600-700 тысяч) остановили работу, около 3,5 миллиона работников отправлены в отпуска за свой счет и могут в ближайшее время потерять работу.

Это уже приводит к существенным негативным последствиям для госбюджета, который недополучает миллиарды гривен и не может полноценно финансировать необходимые для страны расходы; для граждан, не получающих заработную плату; для бизнеса, который не работает и становится банкротом.

Мысль, что мы остановим предприятия, экономику, торговлю и при этом избежим смертей от вируса – абсолютно неправильная, потому что преждевременные смерти людей от массовой безработицы, остановки экономики, банкротства будут не меньше, а по нашему мнению, даже больше, чем прямые последствия вируса,

– рассказывает Олег Гетьман из Экономической экспертной платформы в комментарии 24 каналу.

Он объясняет, что из-за остановки экономики люди тоже будут умирать. Они не смогут купить лекарства и не смогут получить своевременную медицинскую помощь, если имеют другие заболевания. Будут появляться болезни, связанные со стрессом, бедностью, невозможностью обеспечить правильное питание. Возрастет уровень преступности. Эксперт утверждает, что это доказанная экономическая теория: падение ВВП приводит к увеличению смертности.

Если другие страны могут позволить себе посидеть дома, напечатать триллион долларов или триллион евро и просто всем раздать, то мы не можем себе этого позволить. Мы не такая страна. Печать гривны приведет к инфляции и гиперинфляции, а те деньги, которые раздадут – обесценятся,

– рассказывает Гетьман.

Какую модель предлагает бизнес?

Представители бизнеса и аналитических центров предлагают государству перейти на модель рискоориентированного карантина. Такое применяют в Южной Корее, Гонконге, Тайване (азиатские тигры) и Швеции.

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Массовое тестирование – одна из причин успешного опыта в этих странах. В Южной Корее в целом заболели 9 976 человек, из них большинство выздоровели – 5 828, а 169 человек погибли. Страна массово тестировала все население. Возле поликлиник были установлены специальные боксы для прохождения тестирования или это делали водителям прямо в машине.



Тестирование на COVID-19 / Flickr

Пациент заходит в бокс, как в телефонную будку, и ему проводят диагностирование. Терапевты и медсестры стоят снаружи, поэтому между ними и пациентом нет прямого контакта,

– обїяснил корейский врач Ким Санг-Ил.

Теперь, когда страна почти поборола вспышку COVID-19, она помогает другим странам, включая Украину, которой 30 марта направила 100 тысяч ПЦР-тестов.

Украинский бизнес предлагает поэтапное массовое тестирование, как это было в тех странах. Сначала необходимо определить группы риска: в первую очередь это приезжие и люди, которые контактировали с больными. Эти люди имели больше шансов заразиться. Затем нужно браться за группы риска с наибольшей склонностью к заражению и смертности – это пожилые люди и люди с тяжелыми и хроническими болезнями.

Это четыре группы риска, которые нужно не только первыми тестировать, а именно к ним применять жесткие карантинные меры. Украинский бизнес предлагает не останавливать экономику, вводя жесткий карантин против всех, а сосредоточиться на этих группах и держать их в изоляции.

В Южной Корее с помощью мобильных устройств следят за больными коронавирусом. Если те контактировали со здоровыми, то последних тестируют на заболевание. Конечно таких контактов пытаются избежать, но если они происходят, то медицина действует на опережение, чтобы как можно скорее выявить болезнь.

Медицина должна получить значительную поддержку от государства. Это и поощрения для врачей, и подготовка больниц к приему пациентов. Украинский бизнес советует сосредоточиться не только на больницах для госпитализации больных в тяжелом состоянии, но и создать места для пациентов с некритичными симптомами, но которые не могут самоизолироваться должным образом.

Экономика страны должна продолжать работать. При этом люди должны соблюдать все правила: носить маски, придерживаться дистанций, избегать скоплений людей и прочее. Государству следует запретить массовые собрания людей (спортивные события, театры, кинотеатры), что в Украине и сделали.

Таким образом карантинные меры должны быть, но они должны быть направлены непосредственно на группы риска, а в целом экономика должна продолжать работать.

Наиболее оптимальный путь на наш взгляд – это карантин, просто рискоориентированный, который не убивает экономику,

– говорит Олег Гетьман.

Возможно ли пойти по пути азиатских тигров в Украине?Эксперт Олег Гетьман соглашается, что в украинских реалиях мы не повторим путь азиатских тигров из-за того, что они более организационно подготовлены к такой ситуации. Но у нас, как у бедной страны, есть одно преимущество. Это экономические стимулы. Забрав все транспортные льготы для пенсионеров, можно предотвратить их передвижение по городу. Обеспечив бесплатную доставку продуктов на дом и какие-то бонусы, можно заставить людей сидеть дома. Это те вещи, которые не сработали с гражданами богатых стран. Но у нас они могут сработать.



"Это можно реализовать. Стоимостью этих мер в 10 миллиардов, мы избежим потерь, к которым приведет остановка экономики, а это сотни миллиардов".

Что еще предлагает бизнес?

Предприниматели должны наладить довоз своих работников к местам работы. Они могут пользоваться как служебными, так и арендованными компанией транспортными средствами. В то же время льготы в общественном транспорте необходимо отменить.

Метрополитен в Киеве, Днепре и Харькове должен работать, но с определенными правилами:

– проведение дезинфекции на станциях и в переходах метрополитена каждые два часа и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;

– допускать на станции только людей в масках;

– ограничить количество станций, на которых осуществляют остановку;

– отменить любые льготы.



Общественный транспорт в Южной Корее / Flickr

Антимонопольный комитет должен следить за ценами на продукты и предотвращать спекуляции.

Предлагают обеспечить бесперебойную и безопасную деятельность судебной системы, исключить уменьшение должностных окладов судей.

На период кризиса предлагают поддержать отечественных производителей, готовых быстро развернуть производство необходимого медицинского оборудования, средств защиты, тестов ПЦР:

– упростить получение разрешения на изготовление соответствующей продукции;

– компенсировать проценты по кредитам, которые предприниматели возьмут, чтобы закупить соответствующее оборудование;

– ввести "налоговые каникулы" для производителей соответствующей продукции.

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По состоянию на утро 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заболевания COVID-19, из них 20 случаев – летальные.

случая заболевания COVID-19, из них 20 случаев – летальные. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин – предварительно до 24 апреля.

– предварительно до 24 апреля. С 16 марта закрыты границы для иностранцев.

для иностранцев. С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

