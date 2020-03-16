Карантин во Львове: что ожидает владельцев малого и среднего бизнеса из-за коронавируса

Во Львове для предотвращения коронавируса власть приняла решение временно закрыть все заведения торговли с 16 марта.

Открытыми для львовян оставят лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки. Однако учреждения сферы услуг и общественного питания, учреждения торговли будут закрыты.

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Вполне логично, что из-за ограничения убытки терпят владельцы бизнеса, в частности малого и среднего.

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в фейсбуке прокомментировал дальнейшие шаги властей для смягчения удара по малому и среднему бизнесу в связи с временным закрытием.

Бизнесу, который находится в помещениях коммунальной собственности и не работает в связи с карантином, власть предоставит льготу по оплате аренды.

Садовый обращается к владельцам коммерческих помещений, которые находятся в частной собственности (к примеру, ТРЦ), уменьшить арендную плату арендаторам, которые временно прекратили работу и находятся на карантине.

17 марта на сессии будет поручение исполнительным органам подготовить программу поддержки бизнеса.

С 17 марта будет введен новый канал коммуникации с бизнесом.

Власть будет принимать предложения и консультировать на отдельном канале Горячей линии города 1580.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала