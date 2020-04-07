Карантин за час можно ввести, а жрать что будем? – Лукашенко о коронавирусе

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз агрессивно отреагировал на предложения ввести в стране карантин. Так, только за короткое время на сайте президента зарегистрировали по меньшей мере 4 петиции, касающиеся введения ограничений из-за коронавируса.

Разговор о карантине зашел на совещании президента по поставкам в страны нефти. Часть из его речи о коронавирусе даже попала в отчет пресс-службы главы государства.

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Он (президент – 24 канал) обратил внимание, что в приоритете должна быть продовольственная безопасность страны. "Задача номер один, и важнее ее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее...

– заявил Лукашенко.

Однако там не хватает продолжения, в котором говорится о "жрать". Это высказывание зафиксировали камеры и даже показали на канале Беларусь 1.

А продолжение выглядит вот так:

Потому, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?

Сейчас в Беларуси зафиксировано 700 случаев коронавируса, 13 человек умерли 53-выздоровели.

О карантине в Беларуси разговоры идут уже не первый день. Например, на сайте президента граждане Беларуси регистрируют соответствующие петиции и активно их поддерживают. Из последних есть такие:

О введении карантина в школах и организации дистанционного обучения до конца учебного года.

Устранить ограничения на предоставление и использование безвозмездной помощи, в том числе направляемой для борьбы с COVID-19.

Усилить меры против коронавируса в Беларуси.

С целью предотвращения распространения короновируса требуем принять меры по существенному снижению переполненности общественного транспорта в часы пик.

Карантин и Беларусь