Карантин за час можно ввести, а жрать что будем? – Лукашенко о коронавирусе
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз агрессивно отреагировал на предложения ввести в стране карантин. Так, только за короткое время на сайте президента зарегистрировали по меньшей мере 4 петиции, касающиеся введения ограничений из-за коронавируса.
Разговор о карантине зашел на совещании президента по поставкам в страны нефти. Часть из его речи о коронавирусе даже попала в отчет пресс-службы главы государства.
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Он (президент – 24 канал) обратил внимание, что в приоритете должна быть продовольственная безопасность страны. "Задача номер один, и важнее ее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее...
– заявил Лукашенко.
Однако там не хватает продолжения, в котором говорится о "жрать". Это высказывание зафиксировали камеры и даже показали на канале Беларусь 1.
А продолжение выглядит вот так:
Потому, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?
Сейчас в Беларуси зафиксировано 700 случаев коронавируса, 13 человек умерли 53-выздоровели.
О карантине в Беларуси разговоры идут уже не первый день. Например, на сайте президента граждане Беларуси регистрируют соответствующие петиции и активно их поддерживают. Из последних есть такие:
- О введении карантина в школах и организации дистанционного обучения до конца учебного года.
- Устранить ограничения на предоставление и использование безвозмездной помощи, в том числе направляемой для борьбы с COVID-19.
- Усилить меры против коронавируса в Беларуси.
- С целью предотвращения распространения короновируса требуем принять меры по существенному снижению переполненности общественного транспорта в часы пик.
Карантин и Беларусь
- По сравнению со своими соседями, Беларусь живет обычной жизнью, и жесткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом здесь не вводят.
- По убеждению Лукашенко, закрытие границ ничем в борьбе с коронавирусом не поможет. Он назвал такие меры "глупостью несусветной", а сам коронавирус – "психозом".
- Однако некоторые меры ввели. В частности, белорусские власти рекомендуют своим гражданам не покидать страну. А те лица, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться на самоизоляции 14 дней.
- Минздрав Беларуси заявляет, что сегодня ситуация с коронавирусом в стране – спокойная, абсолютно контролируемая. А те меры, которые они ввели, позволили не допустить пикообразного роста количества больных.
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