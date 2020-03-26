Карантинные меры в Индии, Канаде и Украине: почувствуйте разницу

Можно сколько угодно рассказывать друг другу о стадии восприятия ситуации, в которой мы все оказались. От этого не легче.

Вірус не вивчений. Над вакциною працюють, але вона не буде отримана завтра чи післязавтра. Десь до року займає робота, клінічні випробування і все таке інше. Карантин не дозволить нам бути здоровими. Але він послабить навантаження на лікарів і на медичні заклади. Так, найгірше буде найбільш вразливим категоріям населення.

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Карантин продовжено постановою Кабміну до 24 квітня. І такого карантинного досвіду немає в жодній країні світу. У нас на очах створюється абсолютно інша реальність. Тестуються нові управлінські системи. Апробуються нові економічні моделі, які спрямовані не на розвиток, а на мінімізацію стрімкого відкату назад. Змінюється соціальна поведінка людей. Світ стає крихким, непрогнозованим і нестабільним.

І, схоже, більше нам не знадобляться війни…

Що там Індія

Індія, друга за чисельністю країна світу, оголосила карантин. За 4 години до початку самого карантину.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді звернувся до нації і повідомив, що оголошується повна заборона на вихід з дому.

Багато сімей буде зруйновано, якщо ми не впораємося з цим викликом,

– так сказав.

Там, правда, зафіксовано трохи більше 600 інфікованих. І десяток смертей. Уряд минулого тижня оголосив 5 кроків щодо подолання спалаху вірусу в країні. В тому числі – скасування всіх відпусток для медичних працівників; регулювання переміщень людей і транспорту; 14-денний карантин для всіх пасажирів, які прибувають в країну.

При прибутті пасажирів в аеропорт, їм на руку ставиться штамп із зазначенням кінцевої дати карантину – як на фото. Особлива увага пасажирам, які прибувають з Ірану, Італії та Іспанії.



В Індії людям, які повернулись із закордоному ставлять штамп із кінцевою датою їхнього карантину

Відомо, що IT-індустрія світу віддана Індії на аутсорсінг у великих обсягах. Називають цифру до 200 мільярдів доларів. І це точно змінить цей бізнес.

Як живе Канада сьогодні

Тепер про Канаду. Так, там теж карантин. Але існує список тих, кому дозволено працювати. В Канаді жартують, що список тих, кому не дозволено, значно менший.

Уряд 18 березня оголосив план економічної підтримки населення. Наприклад, на пряму підтримку канадських працівників та бізнесу виділено до 27 мільярдів доларів. На заходи по подоланню коронавірусу – до 80 мільярдів.

На урядовому сайті досить багато детальної інформації про підтримку різних категорій – сімей з дітьми, про зниження податків, про зниження відсотків по кредитам, допомога бізнесу задля збереження своїх працівників, можливість отримати невідкладну допомогу, допомога для сімей, де є батьки похилого віку, для одиноких мам чи батьків, які мають дітей, можливість екстренної допомоги для тих, хто втратив роботу, піврічний безвідсоткових мораторій на студентські кредити і так далі.

До того ж, уряд Канади окремим пунктом передбачив фінансування для безпритульних, а також для людей, які потерпають від домашнього насильства. Тому що розуміють: з домашнім насильством під час карантину може бути жесть.

Отут можете почитати самі.

А тепер про Одесу

В Одесі має відбутися позачергова сесія Одеської міської ради. Поки що в мережі обговорюють заходи, які пропонуються в проєкті рішення "Про встановлення розміру орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Одеси на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів".

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І там питань більше, аніж відповідей. Пільги для аптек, приватних лікарень і, не дивуйтеся, пляжів. Ще можна обговорювати аптеки і приватні лікарні, але ж пляжі! Цей бізнес в Одесі не належить простим смертним. Всі власники – афільовані з міським керівництвом. Та тут взагалі бізнеси існують з благословіння Труханова і Галантерника.

І я чогось не сумніваюсь, що та орендна плата складається з двох частин: офіційної і неофіційної. Принаймі точно знаю по кільком об'єктам. Так от, офіційну майже скасують, а конверти як заносили, так і будуть заносити. Тому що аптеки в період епідемії точно не в накладі.

Але всі будуть платити 1 гривню на місяць. В тому числі і приватні лікарні, які, як розповідає влада, не можна чіпати навіть в період карантину без їхнього дозволу. Тобто, вони зараз за 2 тисячі гривень робитимуть тести, які коштують в 10 разів дешевше, але оренду не платитимуть. Мудре рішення, чи не так?

Ще не варто забувати, що лише вибрані отримують в оренду комунальну власність. Яку вони потім активно приватизують.

Подивимося завтра, як наголосують. Але надії на притомність немає взагалі.

І щось мені здається, що виборів восени не буде. Все до того йде. Тому оці всі наші "слуги" продовжуватимуть заробляти далі.

Кому война, кому мать родна.