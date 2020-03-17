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      Карантинные ограничения в общественном транспорте Киева: вырастет ли цена на проезд

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      В Украине с 18 марта начинают действовать строгие ограничения, касающиеся местного общественного транспорта. Они введены из-за распространения коронавируса Covid-19 в мире. Так, прекращает свою работу метро, а в маршрутках и троллейбусах может ездить ограниченное количество людей.

      Кроме того, они обязаны носить защитные маски, без них в общественный транспорт Киева людей не будут пускать. В то же время, цены на перевозку в маршрутках, троллейбусах и трамваях в Киеве поднимать не будут. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

      Важно В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно

      Никакие решения в части о повышении стоимости пассажирских перевозок не принимались. Решение о возмещении приобретенных поездок в метро пока тоже не поднимали,
      – отметил он.

      Кроме того, Поворозник добавил, что сейчас подбор людей на работу является ответственностью руководителей на местах. Он попросил жителей Киева по возможности находиться на карантине дома.

      Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта

      • Украина ввела карантин на своей территорий из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
      • Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 12:00 18 марта ограничения коснутся и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
      • В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах – по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове на протяжении 17 марта вообще прекращает работу.
      • Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.
      В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Новости политики КГГА Новости Киева Карантин в Украине 2020 Цены Транспорт
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