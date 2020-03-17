Карантинные ограничения в общественном транспорте Киева: вырастет ли цена на проезд

В Украине с 18 марта начинают действовать строгие ограничения, касающиеся местного общественного транспорта. Они введены из-за распространения коронавируса Covid-19 в мире. Так, прекращает свою работу метро, а в маршрутках и троллейбусах может ездить ограниченное количество людей.

Кроме того, они обязаны носить защитные маски, без них в общественный транспорт Киева людей не будут пускать. В то же время, цены на перевозку в маршрутках, троллейбусах и трамваях в Киеве поднимать не будут. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Никакие решения в части о повышении стоимости пассажирских перевозок не принимались. Решение о возмещении приобретенных поездок в метро пока тоже не поднимали,

– отметил он.

Кроме того, Поворозник добавил, что сейчас подбор людей на работу является ответственностью руководителей на местах. Он попросил жителей Киева по возможности находиться на карантине дома.

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