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      Караваев и Малиновский потролили друг друга в забавной игре: видео

      11 Читати новину українською
      Малиновский и Караваев потролили друг друга
      Малиновский и Караваев потролили друг друга

      Александр Караваев и Руслан Малиновский являются близкими друзьями. Они давно знакомы, вместе играли в детских академиях, а теперь являются игроками национальной сборной Украины.

      Футболисты приняли участие в игре на Youtube-канале "Трендец", где они ответили на вопросы друг о друге. В частности они рассказали, кто любит больше спать, лучше готовит и быстрее возьмет номер у незнакомой девушки.

      Читайте также: Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

      Напомним, что сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
      Источник: 24 Канал
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