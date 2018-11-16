Караваев и Малиновский потролили друг друга в забавной игре: видео
Александр Караваев и Руслан Малиновский являются близкими друзьями. Они давно знакомы, вместе играли в детских академиях, а теперь являются игроками национальной сборной Украины.
Футболисты приняли участие в игре на Youtube-канале "Трендец", где они ответили на вопросы друг о друге. В частности они рассказали, кто любит больше спать, лучше готовит и быстрее возьмет номер у незнакомой девушки.
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Напомним, что сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.
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Источник: 24 Канал
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