Кардашян показала, какой была ее фигура в подростковом возрасте: фото

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян продемонстрировала в соцсетях видео, на котором она показывает архив детских и юношеских фотографий.

В своем Instagram 37-летняя звезда опубликовала юношеские фотографии из семейного альбома. На фотографиях можно увидеть, как выглядела Кардашян в детстве и юности.

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"Как мило. Я смотрю все эти мои старые фотографии, и что я хочу сказать. Я и Чикаго выглядим как близнецы. Это даже не смешно", – прокомментировала свои фотографии Кардашян.