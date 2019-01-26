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      "Кардифф" не будет платить деньги "Нанту" за пропавшего Эмилиано Салу

      35 Читати новину українською
      Эмилиано Сала
      Эмилиано Сала / Фото из открытых источников

      "Кардифф" планирует начать судебное разбирательство с агентами пропавшего нападающего Эмилиано Салы.

      Сала не провёл ни одного матча за "Кардифф". Валлийский клуб задержит выплату "Нанту" до выяснения всех обстоятельств исчезновения 28-летнего аргентинца, сообщает The Telegraph.

      Читайте также: Поиски Эмилиано Сала: что случилось и последние новости трагедии

      "Кардифф" несмотря на страховку от несчастных случаев, потеряет на трансфере Эмилиано Салы около 14 миллионов фунтов.

      Также валлийский клуб намерен подать иск о халатности к агенту игрока. Клуб смущает то, что Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, а в кресле пилота находился человек, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров.

      Перелеты Салы из Кардиффа в Нант и обратно были организованы агентом игрока и посредником в сделке Марком Маккеем.

      Что случилось с Эмилиано Сала

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      Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
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