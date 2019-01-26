"Кардифф" не будет платить деньги "Нанту" за пропавшего Эмилиано Салу

"Кардифф" планирует начать судебное разбирательство с агентами пропавшего нападающего Эмилиано Салы.

Сала не провёл ни одного матча за "Кардифф". Валлийский клуб задержит выплату "Нанту" до выяснения всех обстоятельств исчезновения 28-летнего аргентинца, сообщает The Telegraph.

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"Кардифф" несмотря на страховку от несчастных случаев, потеряет на трансфере Эмилиано Салы около 14 миллионов фунтов.

Также валлийский клуб намерен подать иск о халатности к агенту игрока. Клуб смущает то, что Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, а в кресле пилота находился человек, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров.

Перелеты Салы из Кардиффа в Нант и обратно были организованы агентом игрока и посредником в сделке Марком Маккеем.

Что случилось с Эмилиано Сала

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