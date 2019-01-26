"Кардифф" не будет платить деньги "Нанту" за пропавшего Эмилиано Салу
"Кардифф" планирует начать судебное разбирательство с агентами пропавшего нападающего Эмилиано Салы.
Сала не провёл ни одного матча за "Кардифф". Валлийский клуб задержит выплату "Нанту" до выяснения всех обстоятельств исчезновения 28-летнего аргентинца, сообщает The Telegraph.
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"Кардифф" несмотря на страховку от несчастных случаев, потеряет на трансфере Эмилиано Салы около 14 миллионов фунтов.
Также валлийский клуб намерен подать иск о халатности к агенту игрока. Клуб смущает то, что Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, а в кресле пилота находился человек, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров.
Перелеты Салы из Кардиффа в Нант и обратно были организованы агентом игрока и посредником в сделке Марком Маккеем.
Что случилось с Эмилиано Сала
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Принадлежат ли они самолету – пока неизвестно.
- В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сало.