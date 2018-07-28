Кардинал Римско-католической церкви в США подал в отставку из-за сексуального скандала

Теодор МакКаррик, один из самых известных американских кардиналов Римско-католической церкви, подал в отставку в связи с сексуальным скандалом.

Об этом сообщает"Радио Свобода".

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28 июля Папа Римский Франциск в своем заявлении отметил, что принял отставку кардинала Теодора МакКаррика, бывшего архиепископа Вашингтона.

Причиной отставки стало прошломесячное сообщение о том, что чиновники церкви в США подтвердили обвинение относительно МакКаррика относительно сексуального насилия против подростка примерно 50 лет назад. Впоследствии были и другие обвинения.

Отмечается, что МакКаррик "первый кардинал на памяти ныне живущих, кто потерял свой титул в католической церкви".