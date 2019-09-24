15:01
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ В США НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ В США НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ

      Кардинально изменить все, – Данилюк о новых планах развития востока Украины

      16 Читати новину українською
      Данилюк рассказал о новой концепции развития Донбасса
      Данилюк рассказал о новой концепции развития Донбасса / LIGA.net

      Восточные территории Украины, граничащие с временно оккупированными, нуждаются в экономическом восстановлении. Киев должен максимально сфокусироваться на реформах, которые необходимо там воплотить.

      Донбасс не следует рассматривать как проблему, об этом рассказал секретарь СНБО Украины Александр Данилюк испанской газете El Pais.

       Важно: Большой договор по Донбассу: что предлагают у Зеленского и какие последствия

      Он отметил, что финансовые ресурсы нужно сосредоточить на востоке Украины. В частности, в Мариуполе в октябре состоится форум инвесторов. Данилюк отметил, что малый и средний бизнес там недостаточно развит, потому что "у людей нет денег". Кроме того, в Мариуполе живет много переселенцев.

      Перспективы открытия бизнеса (в Мариуполе – 24 канал) являются рисковыми в случае, если передовая линия неожиданно изменится. Это заставляет уехать оттуда как можно дальше,
      – пояснил Данилюк.

      По его словам, особую атмосферу Мариуполю придает еще и армия. Так, военная техника разрушает дороги – и "нет стимула их строить, если война будет продолжаться".

      "Кроме того, существует влияние России, которая создает постоянное ощущение угрозы", – сказал он.

      Секретарь СНБО подчеркнул, что является сторонником идеи "кардинально изменить это все". Он предлагает новую концепцию развития восточных регионов, чтобы там "заработали новые больницы и новые школы". Данилюк считает, что "Донбасс должен стать лицом реформ" в медицине и образовании.

      Мы также должны создать условия для развития бизнеса, разработав соответствующий пакет мер для стимулирования малого и среднего бизнеса, прежде всего, создать инфраструктуру, построить дороги, перенести туда „колл-центры“ как часть решения,
      – добавил он.

      Знайте больше: Как Украина может вернуть Крым и Донбасс: мнение Волкера

      В то же время он надеется на участие международных организаций, также необходимо привлекать и местные бюджеты. Данилюк подчеркнул, что уже передал эту концепцию правительству.

      окуповані райони донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      сегодня
      2525
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Война на Донбассе СНБО Александр Данилюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина и выборы президента США: продолжение следует?
      сегодня , 14:50 Украина и выборы президента США: продолжение следует?
      Артем Бронжуков 52
      Борітеся — поборете: корупція в школах
      сегодня , 12:00 Борітеся — поборете: корупція в школах
      Блог Медіа 680
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сегодня , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 556
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сегодня , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 584
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      сегодня , 08:15 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 1549
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук