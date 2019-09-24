Кардинально изменить все, – Данилюк о новых планах развития востока Украины

Восточные территории Украины, граничащие с временно оккупированными, нуждаются в экономическом восстановлении. Киев должен максимально сфокусироваться на реформах, которые необходимо там воплотить.

Донбасс не следует рассматривать как проблему, об этом рассказал секретарь СНБО Украины Александр Данилюк испанской газете El Pais.

Важно: Большой договор по Донбассу: что предлагают у Зеленского и какие последствия

Он отметил, что финансовые ресурсы нужно сосредоточить на востоке Украины. В частности, в Мариуполе в октябре состоится форум инвесторов. Данилюк отметил, что малый и средний бизнес там недостаточно развит, потому что "у людей нет денег". Кроме того, в Мариуполе живет много переселенцев.

Перспективы открытия бизнеса (в Мариуполе – 24 канал) являются рисковыми в случае, если передовая линия неожиданно изменится. Это заставляет уехать оттуда как можно дальше,

– пояснил Данилюк.

По его словам, особую атмосферу Мариуполю придает еще и армия. Так, военная техника разрушает дороги – и "нет стимула их строить, если война будет продолжаться".

"Кроме того, существует влияние России, которая создает постоянное ощущение угрозы", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что является сторонником идеи "кардинально изменить это все". Он предлагает новую концепцию развития восточных регионов, чтобы там "заработали новые больницы и новые школы". Данилюк считает, что "Донбасс должен стать лицом реформ" в медицине и образовании.

Мы также должны создать условия для развития бизнеса, разработав соответствующий пакет мер для стимулирования малого и среднего бизнеса, прежде всего, создать инфраструктуру, построить дороги, перенести туда „колл-центры“ как часть решения,

– добавил он.

Знайте больше: Как Украина может вернуть Крым и Донбасс: мнение Волкера

В то же время он надеется на участие международных организаций, также необходимо привлекать и местные бюджеты. Данилюк подчеркнул, что уже передал эту концепцию правительству.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала