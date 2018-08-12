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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Каре Делевинь – 26: самые яркие образы модели-бунтарки

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Каре Делевинь – 26
Каре Делевинь – 26

Знаменитая британская модель и актриса Кара Делевинь празднует 26-й день рождения 12 августа. Несмотря на юный возраст, Кара достигла небывалых высот: на ее счету контракты с лучшими модными домами, сотни дефиле и съемки в фильмах.

Делевинь дебютировала в большом кино, исполнив главную роль в фантастической ленте "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона. А также она снялась в "Отряде самоубийц", "Анне Карениной" и "Бумажных городах".

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Модель и актриса не скрывает, что она – бисексуалка. Звезда имела длительные отношения с певицей St Vincent, а сейчас ей приписывают роман с дочерью Майкла Джексона.

В день рождения Кары мы решили вспомнить самые яркие образы звезды, которая имеет нрав настоящей бунтарки.

Кара Делевинь

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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