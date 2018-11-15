Карьера экс-руководителя ГФС Мирослава Продана: от друга Гройсмана – до бегства за границу

Получит ли или когда получит подозрение экс-руководитель ГФС, который сейчас находится в бегах, Мирослав Продан – трудно прогнозировать. Журналисты в своей практике фиксировали целый ряд чиновников, которым должны были быть предъявлены подозрения, но этого до сих пор не произошло.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала журналистка-расследовательница Анастасия Иванцова.

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По ее словам, только факты из открытых реестров уже тогда, в 2016 году, когда вышла программа "Схемы" с расследованием относительно Мирослава Продана, свидетельствовали об определенных манипуляциях с недвижимым имуществом: "Его семья покупала недвижимость, которую, если верить декларациям членов всей семьи, они не могли себе позволить".

Мы расспрашивали у Продана, как ему удалось так быстро перейти с государственной службы в Виннице на службу в Киеве. Тогда он рассказывал, что лично знаком с Владимиром Гройсманом, у них хорошие отношения. Но отмечал, что повышение – следствие профессиональной работы,

– отметила журналистка.

И добавила, что собственно после того, как Продан стал исполняющим обязанности руководителя Государственной фискальной службы, команда "Схем" решила присмотреться, кто же такой "Продан из Винницы".

Отнюдь не хорошие отношения с Гройсманом способствовали карьере Продана, по его же словам

Журналисты начали изучать декларации и обнаружили, что там указано имущество, которое семья могла себе позволить разве в случае, если бы в течение года не тратила денег ни на что – ни на еду, ни на транспорт или коммунальные услуги. "Что кажется немного нереалистичным сценарием", – отметила Иванцова.

Видео программы "Схемы" по расследованию стремительной карьеры Продана и росту его состояния:

Анастасия Иванцова также рассказала, как Продан мог зарабатывать на своих должностях: "Наши коллеги из Bihus.Info делали расследование и рассказывали, как ГФС в регионах могла блокировать экспорт орехов в регионах и на этом зарабатывать".

Чиновники до сих пор еще не до конца поняли, что уголовная ответственность за ложь в декларациях – реальность,

– подытожила журналистка.

Напомним, 13 ноября 2018 года 24 канал писал о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура прислала повестку экс-главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану с требованием явиться к следователю. Неожиданно главный фискальщик покинул страну, правда, якобы поехал лечиться. Но только странным образом выезд совпадает с началом расследования деятельности Продана.