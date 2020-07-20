На карьерах Днепропетровщины и Киевщины людей засыпало песком: среди погибших ребенок – фото 18+
В Днепропетровской и Киевской областях на песчаных карьерах 20 июля произошли трагедии. Людей засыпало песком, три человека погибли. Среди них – 15-летний ребенок.
Песком засыпало мужчину и ребенка
Жуткий случай произошел в селе Комиссаровка Пятихатского района Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.
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Люди в стихийном карьере набирали песок: засыпало мужчину и ребенка.
В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка, 2005 года рождения. В 14:25 изъяли из песка тело гражданина, 1969 года,
– говорится в сообщении МВД.
Трагедия произошла в селе Комиссаровка / Фото пресс-службы ГСЧС
Тела погибших нашли спасатели / Фото пресс-службы ГСЧС
Трагедия произошла и на карьере в Киевской области
Похожая трагедия произошла и Киевской области. В селе Тадиевка Володарского района к несанкционированному карьеру пришли трое мужчин. Все они попали под песчаный завал из-за оползня.
Двум из них удалось самостоятельно выбраться. Тело третьего – 1972 года нашли уже спасатели.
Двое мужчин выбрались из-под завала, третий погиб / Фото пресс-службы ГСЧС