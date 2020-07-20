В Днепропетровской и Киевской областях на песчаных карьерах 20 июля произошли трагедии. Людей засыпало песком, три человека погибли. Среди них – 15-летний ребенок.

Песком засыпало мужчину и ребенка

Жуткий случай произошел в селе Комиссаровка Пятихатского района Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.

Читайте также Фотограф Галина Карацюба трагически погибла на съемках в Харькове: что случилось

Люди в стихийном карьере набирали песок: засыпало мужчину и ребенка.

В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка, 2005 года рождения. В 14:25 изъяли из песка тело гражданина, 1969 года,

– говорится в сообщении МВД.



Трагедия произошла в селе Комиссаровка / Фото пресс-службы ГСЧС



Тела погибших нашли спасатели / Фото пресс-службы ГСЧС

Трагедия произошла и на карьере в Киевской области

Похожая трагедия произошла и Киевской области. В селе Тадиевка Володарского района к несанкционированному карьеру пришли трое мужчин. Все они попали под песчаный завал из-за оползня.

Двум из них удалось самостоятельно выбраться. Тело третьего – 1972 года нашли уже спасатели.



Двое мужчин выбрались из-под завала, третий погиб / Фото пресс-службы ГСЧС