Карл Лагерфельд назвал имена своих любимых моделей
У креативного директора Chanel Карла Лагерфельда есть свои фавориты среди моделей, участвующих в показах и рекламных кампаниях бренда.
В интервью британскому Vogue Лагерфельд признался, что у всех девушек, которые входят в этот закрытый клуб "избранных", есть свое прозвище.
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"Сейчас моя любимая модель – датчанка по имени Луна", – рассказал он. Речь идет о Луне Бийль, которая закрывала показ осенней коллекции Chanel.
Луна Бийль
"Есть девушки, которых я называю котиками. Луна и Лили-Роуз Депп – это мои котики", – добавил Лагерфельд.
Лили-Роуз Депп и Карл Лагерфельд
Кроме того, в список фаворитов Карла вошли также Кара Делевинь и Адво Абоа.
Адво Абоа на показе Chanel
Кара Делевинь на показе Chanel
Кто такой Карл Лагерфельд?
Последние 25 лет он является креативным директором Chanel, а также одевает звезд Голливуда, создает удивительные костюмы для театра и кино, а также занимается профессиональной фотографией.