Карл Лагерфельд назвал имена своих любимых моделей

У креативного директора Chanel Карла Лагерфельда есть свои фавориты среди моделей, участвующих в показах и рекламных кампаниях бренда.

В интервью британскому Vogue Лагерфельд признался, что у всех девушек, которые входят в этот закрытый клуб "избранных", есть свое прозвище.

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"Сейчас моя любимая модель – датчанка по имени Луна", – рассказал он. Речь идет о Луне Бийль, которая закрывала показ осенней коллекции Chanel.

Луна Бийль

Допис, поширений Luna Bijl (@mxlunaa) 6 Бер 2018 р. о 11:30 PST

Допис, поширений Luna Bijl (@mxlunaa) 6 Бер 2018 р. о 4:38 PST

"Есть девушки, которых я называю котиками. Луна и Лили-Роуз Депп – это мои котики", – добавил Лагерфельд.

Лили-Роуз Депп и Карл Лагерфельд

Кроме того, в список фаворитов Карла вошли также Кара Делевинь и Адво Абоа.

Адво Абоа на показе Chanel

Кара Делевинь на показе Chanel

Кто такой Карл Лагерфельд?



Последние 25 лет он является креативным директором Chanel, а также одевает звезд Голливуда, создает удивительные костюмы для театра и кино, а также занимается профессиональной фотографией.