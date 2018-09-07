Карла Бруни похвасталась снимком 88-летней мамы в купальнике

Французская певица и жена экс-президента Франции Николя Саркози, Карла Бруни, опубликовала в сети фото своей 88-летней матери. Мариза Борини поразила своим молодым внешним видом и стройной фигурой.

Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем профиле Instagram. Карла Бруни засыпала комплиментами свою звездную мамочку, которую также поддержали ее подписчики.

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Кто еще знает девушку, которая в 88 лет была бы такой же красивой? И догадался бы кто-нибудь, что этой девушке 88 лет? То чувство, когда моя 88-летняя невероятная мама представляет фильм на кинофестивале в Венеции, а затем отправляется плавать в Лидо,

– восторженно рассказала Карла Бруни про свою маму.

Мама Карлы Бруни на острове Лидо в Венеции

И действительно, итальянская актриса и пианистка Мариза Борини выглядит просто великолепно. Несмотря на преклонный возраст, мама Карлы не боится демонстрировать свою фигуру в гламурном розовом купальнике и презентовать собственные творческие достижения на Венецианском фестивале, который сейчас проходит в Италии.

Чем знаменита Мариза Борини?

Выдающаяся итальянская актриса получила свою наибольшую известность благодаря роли в ленте ее старшей дочери Валерии Бруни "Легче верблюду" в 2003 году. Несмотря на детство и долгую жизнь в Италии, женщина была вынуждена переехать во Францию, чтобы избежать прессинга коммунистического режима в родной стране. Мариза была замужем за композитором оперной музыки Альберто Бруни-Тедески и родила от него троих детей, однако биологическим отцом Карлы Бруни является гитарист классической музыки Маурицио Реммет, с которым Мариза находилась в отношениях с 1960 по 1967 год.