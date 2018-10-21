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      Карла Бруни-Саркози показала пикантное селфи в купальнике: фото

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      Карла Бруни
      Карла Бруни / GettyImages

      Жена экс-президента Франции, певица Карла Бруни является активной пользовательницей социальных сетей, однако артистка редко публикует снимки из личной жизни. Чаще всего – это фотографии со светских мероприятий, показов и фотосессий.

      На этот раз Карли опубликовала селфи на своей странице в Instagram, чем удивила поклонников.

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      На фото Карла в солнцезащитных очках позирует в белом купальнике. Фанаты Бруни в комментариях назвали ее иконой красоты: "Очень красивая", "прекрасно Выглядите" и другие.

      "Октябрьское лето", – прокомментировала снимок Карла.


      Карла Бруни / Instagram

      Как известно, сейчас Карла отдыхает с детьми и наслаждается так называемым "бабьим летом". Накануне Бруни опубликовала фото, на котором изображена их общая дочь с Николя Саркози, семилетняя Джулия. Девочка забавляется на пляже, а снимок сделан против солнца, чтобы не было видно лица девочки.

      Заметим, что жена экс-президента Франции фотографирует дочь только со спины, сохраняя ее анонимность.

       

      Теги: LifeStyle Новости Франции Звездные мамы Николя Саркози Карла Бруни
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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