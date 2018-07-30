Карли Клосс изменила вероисповедание: подробности

Ради женитьбы с Джошуа Кушнером, знаменитая американская модель и бывшая "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс изменила вероисповедание и приняла иудаизм.

Карли Клосс приняла веру своего мужа еще в июне до предложения руки и сердца от любимого. Об этом сообщает издание PageSix.

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Заметим, что обращение в иудаизм требует серьезной подготовки и полугодового обучения, а гиюр (акт превращения нееврея в еврея) может занимать несколько лет.



К слову, дочери президента США Иванке Трамп перед свадьбой с братом Джошуа, Джаредом Кушнером также пришлось изменить вероисповедание.



Звездная пара Карли Клосс и Джошуа Кушнер начали встречаться около 6 лет назад. Интересно, что слухи о планировании их свадьбы появились еще прошлой весной. Для двух сторон пары этот брак станет первым.

Напомним, герцогине Сассекской Меган Маркл пришлось изменить конфессию религии ради принца Гарри. Чтобы стать женой принца, актрисе не обязательно официально менять веру. Однако Маркл решила изменить конфессию религии, ведь по ее словам – это проявление уважения к королевской семье и Елизаветы II, которая возглавляет англиканскую церковь.