Карли Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера: появились новые фото со свадьбы

18 октября одна из самых известных моделей мира Карли Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера. Закрытая свадебная церемония состоялась в Нью-Йорке, на которую пригласили только 80 гостей.

Карли Клосс выходила замуж в роскошном платье от Dior, которое дополнила невесомой фатой и букетом ландышей.

Читайте также: Итальянская королевская свадьба: блогерка Кьяра Ферраньи вышла замуж в роскошном платье от кутюр

Известно, что пара пообещала провести праздничную церемонию для большого круга близких и друзей следующей весны. После церемонии модель опубликовала лишь одно фото, однако через полторы недели появились и новые снимки, которые Карли показала поклонникам на своей странице в Instagram.

Напомним, звездная пара Карли Клосс и Джошуа Кушнер начали встречаться около 6 лет назад. Интересно, что слухи о планировании их свадьбы появились еще прошлой весной. Для двух сторон пары этот брак станет первым. Карли Клосс ради женитьбы сменила вероисповедание и приняла иудаизм.