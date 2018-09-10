Карлу Лагерфельду – 85: интересные факты о жизни выдающегося гения моды

Один из самых известных звезд модной индустрии Карл Лагерфельд сегодня, 10 сентября, празднует свое 85-летие. Бытует мнение, что об истинном возрасте дизайнера никто не знает, но его творческое наследие фэшн-мира будут оценивать еще много поколений.

Немецкий и французский модельер Карл Лагерфельд был креативным директором во многих домах моды. Сегодня же является главным дизайнером французского бренда Chanel. Его неоднократно сравнивают с самой Коко Шанель – он такой же жадныйдо своей работы и такой же закрытый относительно личной жизни.

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Предлагаем узнать несколько самых интересных фактов из жизни Карла Лагерфельда, которые точно вас оставят под впечатлением.

• Хотя в официальных источниках везде указывается, что Карл Лагерфельд родился в 1933 году, но сам дизайнер утверждает, что он с 1938-го. Причину такого искривления возраста нигде не объясняют.

Карл Лагерфельд в молодости

• Его карьера в фэшн-индустрии началась еще в 12 лет! Благодаря установкам матери и хорошему финансовому состоянию в семье уже в 14-летнем возрасте он начал учиться в Париже в Школе при Синдикате высокой моды. С тех пор он начал получать множество наград в различных конкурсах, представляя стильные образы и новые ароматы духов.

• За свою модную карьеру эпатажный Карл Лагерфельд сменил шесть домов моды, создавая для каждого из них совершенно разные коллекции одежды. С 1983 года является неизменным художественным директором марки Chanel.

Карл Лагерфельд в молодости перед очередным показом коллекции

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• Карл Лагерфельд не курит и не употребляет алкоголь. А в 2000 году он даже написал книгу "The 3D Diet" (Designer, Doctor, Diet), в которой с собственным диетологом разработал систему похудения.

• Личная жизнь Карла всегда были спрятана "за семью замками". Единственное известно, что он был влюблен в Жака де Башера, с которым проживал в одном доме. В 1989 его партнер умер от ВИЧ и с тех пор дизайнер живет в роскошном поместье сам. Он неоднократно отмечал, что секс теперь его не интересует. Дом в Германии, в котором он проживал с любимым, в июне этого года выставили на продажу.

Жак де Башер и Карл Лагерфельд

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• Кроме его выдающейся работы в фэшн-домах, Карл Лагерфельд знамет своими неоднозначными высказываниями. Его острые фразы о различных политических явлениях и модной индустрии, в частности о харассменте, до сих пор вспоминают в мировых СМИ. Карла Лагерфельда также часто осуждают за его жизненные позиции и предпочтения. Если обобщить, то дизайнер не любит пышнотелых женщин, невысоких мужчин и детей.

• У него есть домашняя прислуга, которая круглосуточно живет на территории его апартаментов, а также дизайнер имеет любимую кошку Шупетт, которая снимается для модных журналов и везде путешествует вместе с хозяином.