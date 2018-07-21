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Карманная камера Fujifilm XF10, имеющая сенсорный экран

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Карманная камера Fujifilm XF10
Карманная камера Fujifilm XF10 / theverge.com

Компания Fujifilm представила новую камеру с неизменным объективом – Fujifilm XF10. Устройство получило компактные размеры, поэтому легко может разместиться в кармане.

Об этом сообщает издание tehnot.com.

Fujifilm XF10 получила большой (как для карманного размера корпуса) сенсорный экран формата APS-C и с разрешением 24 Мп. Фокусное расстояние несъемного объектива – 18,5 мм (эквивалент 28 мм). Благодаря цифровому зуму камера может снимать на уровне 35 и 50 мм. Светосила оптики – f/2,8, диапазон значения ISO составляет 100-51200.

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Устройство также может снимать видео в формате 4К.

Fujifilm XF10 поддерживает интерфейсы Bluetooth Low Energy для автоматической передачи изображений на смартфон и Wi-Fi. Fujifilm.

Обзор камеры Fujifilm XF10

Камеру можно будет приобрести в двух цветах: в черном и цвете "золотое шампанское". Она поступит в продажу уже в августе. Ее стоимость оценили в 499 долларов (12 900 гривен).

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Теги: Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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