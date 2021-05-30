Подія сталася у суботу 29 травня, близько 15:00. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що жінка потребує допомоги.

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У Карпатах знепритомніла туристка

Сталася надзвичайна подія на туристичному маршруті "Скелі Довбуша" у місті Яремче. Аби доправити жінку у лікарню, її потрібно було спершу транспортувати з гір до авто швидкої. Для цього вислали групу рятувальників, які на ношах знесли жінку з гори і передали медикам.

Що стало причиною того, що жінка знепритомніла і те, у якому стані вона зараз – інформації немає.



Жінку оперативно знесли з гір і передали медикам / Фото ДСНС

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