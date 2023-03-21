На Прикарпатті помітили “брокенського привида”.
Сфотографувати це оптичне явище вдалось гірському рятувальнику Василю Фіцаку. Фото він виклав на своїй сторінці у соціальній мережі.
За його словами, “привид” з’явився на Чорногорі.
У Карпатах помітили рідкісне явище – Брокенського привида.
Источник:Василь Фіцак
На Прикарпатті помітили “брокенського привида”.
Сфотографувати це оптичне явище вдалось гірському рятувальнику Василю Фіцаку. Фото він виклав на своїй сторінці у соціальній мережі.
За його словами, “привид” з’явився на Чорногорі.