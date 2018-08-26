Карпаты – Арсенал-Киев: где смотреть онлайн матч УПЛ

В матче 6-го тура УПЛ Львовские "Карпаты" будут принимать "Арсенал-Киев". Украинские зрители смогут увидеть этот матч как по телевидению, так и онлайн.

Домашние матчи "Карпат" в этом сезоне показывает телеканал zik. Именно он и будет транслировать игру против "Арсенал-Киев", которая состоится в воскресенье, 26 августа. Начнется матч в 19:30.

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Еще перед началом матча на канале покажут интервью с новым наставником "зелено-белых" португальцем Жозе Мораишем. Оно начнется в 19:10.

Кроме просмотра по телевидению, игру будут транслировать и онлайн на сайте канала по ссылке.

Также текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – по окончании игры на сайте 24 канала.

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