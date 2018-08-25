Карпаты – Арсенал-Киев: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Первым домашним матчем для нового тренера "Карпат" Жозе Мораиша станет противостояние против команды итальянского специалиста Фабрицио Раванелли "Арсенал-Киев". Букмекеры же оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

До этого матча "Арсенал-Киев" потерпел четыре поражения, и лишь в предыдущем туре сыграл в ничью с "Черноморцем", заработав первое очко в УПЛ. "Карпаты" же четыре первые туры сыграли дома, а в предыдущем – на выезде против черниговской "Десны", проигрывая 2:0, сыграли в ничью 2:2.

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Несмотря на это, букмекеры в этом матче отдают предпочтение именно львовской команде. На PariMatch коэффициент на их победу 1,70. Победа "Арсенал-Киев" оценена в 4,80. Ничья в матче – 3,90.

Еще меньше верят в победу "канониров" в "Фаворит спорт" – 5,75 на их победу. Победа "Карпат" с тем же коэффициентом 1,70. Если команды сыграют в ничью – 3,50.

Marathon bet на "Карпаты" выставил коэффициент 1,72. Если победит "Арсенал-Киев" – 5,50. Ничья – 3,60.

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Напомним, матч "Карпаты" – "Арсенал-Киев" состоится в воскресенье, 26 августа, во Львове. Начало матча в 19:30.

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