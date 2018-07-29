Карпаты - Черноморец: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Львовские "Карпаты" в матче против одесского "Черноморца" имеют больше шансов. Однако не являются явными фаворитами противостояния.

У "Карпат" возникла уникальная ситуация, когда первые четыре матча команда проведет во Львове. Однако уже в первом туре они потерпели поражение от "Александрии". "Черноморец" же, который должен был выступать в Первой лиге, был возвращен в УПЛ уже тогда, когда часть игроков покинула команду. Поэтому ее пришлось собирать заново. Но это не помешало "морякам" в первом туре обыграть "Олимпик" (последние не реализовали пенальти в конце матча).

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Несмотря на такую ситуацию, в PariMatch больше шансов на победу выдают именно "Карпатам". Хотя коэффициент на них достаточно большой – 2,05. Хотя и на то, что выиграют гости, тоже довольно большое значение – 3,95. Ничья в этом матче оценена в 3,20.

В "Фаворит" больше шансов отдают "Карпатам" и значительно меньше "Черноморцу". Так, на победу "львов" там выставили коэффициент 1,84. А на то, что победят одесситы – 5,00. Ничья в матче – 3,25.

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Marathon bet на "Карпаты" выставил коэффициент 2,00. "Черноморец" – 4,35. Ничья же получила 3,25.

Напомним, игра "Карпаты" – "Черноморец" состоится в воскресенье, 29 июля. Начало в 17:00 часов.

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