Карпаты – Черноморец: видео гола и моментов матча

В матче второго тура УПЛ львовские "Карпаты" принимали одесский "Черноморец". Матч, который предварительно должен был состоятся в Одессе, перенесли во Львов из-за концерта Олега Винника.

Сам матч начался ливнем, к десятой минуты утихла. Но поле осталось влажным.

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Первый раз "Карпаты" забили в ворота "Черноморца" после быстрой контратаки, но судья отменил его из-за зафиксированного офсайда. Но при повторе видно, что положение вне игры у Мякушко не было.

Но через несколько минут "Карпаты" вышли вперед ". Отличился Швед, который мощно пробил в дальний угол ворот с двенадцати метров.

"Черноморец" свои моменты имел после перерыва. Но реализовать их не сумел. Наиболее опасно выглядел удар защитника Рыжука после розыгрыша штрафного метров с десяти уже в конце матча. Но под мяч вовремя бросился Федецкий.

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Еще до этого Мякушко мог забить свой гол в этом матче, но мяч после его удара попал в перекладину ворот.

Видео гола и моментов матча "Карпаты" – "Черноморец"

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