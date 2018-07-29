Карпаты – Черноморец: где смотреть матч УПЛ

Львовские "Карпаты" в матче второго тура будут принимать одесский "Черноморец".

Еще в прошлом сезоне домашние матчи "Карпат" транслировал канал "2+2" (иногда трансляция проходила на канале УНИАН). И уже с нового сезона львовяне перебрались к другому транслятору. Перед тем они вели переговоры с каналами "Футбол 1/2", но в итоге их матчи покажет телеканал ZIK, который связан с их почетным президентом Петром Дыминским.

Читайте также: Карпаты – Черноморец: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Именно на ZIK и состоится трансляция матча против "Черноморца". Ее можно будет посмотреть онлайн.

Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 Канала сразу по окончании игры.

Напомним, игра состоится во Львове на стадионе "Украина" в воскресенье, 29 июля. Начало в 17:00 часов.

Читайте также: Динамо, Шахтер или новый победитель: кто может выиграть Чемпионат Украины по футболу

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24