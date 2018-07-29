14:05
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Карпаты – Черноморец: где смотреть матч УПЛ

14 Читати новину українською
Карпаты – Черноморец смотреть матч УПЛ 29 июля 2018
Карпаты – Черноморец смотреть матч УПЛ 29 июля 2018

Львовские "Карпаты" в матче второго тура будут принимать одесский "Черноморец".

Еще в прошлом сезоне домашние матчи "Карпат" транслировал канал "2+2" (иногда трансляция проходила на канале УНИАН). И уже с нового сезона львовяне перебрались к другому транслятору. Перед тем они вели переговоры с каналами "Футбол 1/2", но в итоге их матчи покажет телеканал ZIK, который связан с их почетным президентом Петром Дыминским.

Читайте также: Карпаты – Черноморец: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Именно на ZIK и состоится трансляция матча против "Черноморца". Ее можно будет посмотреть онлайн.

Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 Канала сразу по окончании игры.

Напомним, игра состоится во Львове на стадионе "Украина" в воскресенье, 29 июля. Начало в 17:00 часов.

Читайте также: Динамо, Шахтер или новый победитель: кто может выиграть Чемпионат Украины по футболу

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

 

 

Теги: Новости спорта УПЛ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Порту" получил 25-й Кубок чемпиона Португалии
 9 мая 2011 , 17:09
Свитолина капитулировала перед Пеннеттой на турнире в Страсбурге
 21 мая 2013 , 22:11
Латиноамериканские хроники: Чили
 3 января 2014 , 14:28
Луческу дал пресс-конференцию перед матчем с "Порту". ВИДЕО
 29 сентября 2014 , 13:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук