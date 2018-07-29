"Карпаты" минимально обыграли "Черноморец"
Львовские "Карпаты" в матче против одесского "Черноморца" забили лишь один гол. Однако этого оказалось достаточно, чтобы победить.
Еще до забитого гола "Карпатам" удалось отличиться в воротах Литовченко. Но судья матча Шурман его не засчитал из-за офсайда. Хотя повторы показали, что положения вне игры не было.
Читайте также: Динамо, Шахтер или новый победитель: кто может выиграть Чемпионат Украины по футболу
И все же вскоре львовяне забили. Отличился Швед, который получил пас в штрафной и пробил мимо вратаря.
Во втором тайме "Черноморец" начал играть более активно в атаке, переигрывая в этом хозяев. У львовян же самый опасный момент – удар Мякушко слета. Однако мяч попал в перекладину ворот.
Уже в конце мачту "Карпаты" от пропущенного гола спас Федецкий.
Карпаты – Черноморец 1:0
Гол: Швед, 16
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24