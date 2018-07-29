"Карпаты" минимально обыграли "Черноморец"

Львовские "Карпаты" в матче против одесского "Черноморца" забили лишь один гол. Однако этого оказалось достаточно, чтобы победить.

Еще до забитого гола "Карпатам" удалось отличиться в воротах Литовченко. Но судья матча Шурман его не засчитал из-за офсайда. Хотя повторы показали, что положения вне игры не было.

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И все же вскоре львовяне забили. Отличился Швед, который получил пас в штрафной и пробил мимо вратаря.

Во втором тайме "Черноморец" начал играть более активно в атаке, переигрывая в этом хозяев. У львовян же самый опасный момент – удар Мякушко слета. Однако мяч попал в перекладину ворот.

Уже в конце мачту "Карпаты" от пропущенного гола спас Федецкий.

Карпаты – Черноморец 1:0

Гол: Швед, 16

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