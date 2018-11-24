Карпаты – Десна: видео голов и обзор матча
В субботу, 24 ноября, львовские "Карпаты" на своем поле принимали черниговскую "Десну".
Сначала в середине первого тайма мощный и точный удар удался Филиппову. Нападающий "Десны" решился пробить в верхний дальний угол ворот, а голкипер "Карпат" Шевченко не среагировал на этот удар.
Читайте также: "Шахтер" и "Львов" не смогли определить сильнейшего: видео моментов
Видео гола Филиппова в ворота "Карпат"
А незадолго до перерыва "Карпаты" пропустили во второй раз. На этот раз отличился Старенький, который удачно сыграл на добивании.
Видео гола Старенького
Во втором тайме "Карпаты" остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил центральный защитник Бородай.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Сборная Испании по гандболу второй раз подряд пробилась в полуфинал ЧМ24 января 2013 , 06:27
Хоффенхайм – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов1 октября , 22:21
"Шахтер" примет "Зарю" в Киеве19 сентября 2014 , 14:38
Лукашенко назвал сборную Италии "колхозной командой"22 апреля 2015 , 13:44