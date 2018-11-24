В субботу, 24 ноября, львовские "Карпаты" на своем поле принимали черниговскую "Десну".

Сначала в середине первого тайма мощный и точный удар удался Филиппову. Нападающий "Десны" решился пробить в верхний дальний угол ворот, а голкипер "Карпат" Шевченко не среагировал на этот удар.

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Видео гола Филиппова в ворота "Карпат"

А незадолго до перерыва "Карпаты" пропустили во второй раз. На этот раз отличился Старенький, который удачно сыграл на добивании.

Видео гола Старенького

Во втором тайме "Карпаты" остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил центральный защитник Бородай.