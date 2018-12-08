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      Карпаты – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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      Карпаты – Динамо: где смотреть онлайн
      Карпаты – Динамо смотреть онлайн / ФК "Карпаты"

      В субботу, 8 декабря, львовские "Карпаты" на своем поле будут принимать киевское "Динамо". Матч можно посмотреть как на стадионе, так и онлайн.

      Матч "Карпаты" – "Динамо" в Украине покажет телеканал ZIK. Начало трансляции со стадиона – в 14:00.

      Читайте также: Карпаты – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

      Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча читайте на 24 канале.

      Напомним, матч "Карпаты" – "Динамо" состоится в субботу, 8 декабря. Начало встречи – в 14:00.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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