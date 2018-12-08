В субботу, 8 декабря, львовские "Карпаты" на своем поле будут принимать киевское "Динамо". Матч можно посмотреть как на стадионе, так и онлайн.

Матч "Карпаты" – "Динамо" в Украине покажет телеканал ZIK. Начало трансляции со стадиона – в 14:00. Читайте также: Карпаты – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча читайте на 24 канале. Напомним, матч "Карпаты" – "Динамо" состоится в субботу, 8 декабря. Начало встречи – в 14:00. Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24