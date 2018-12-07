Центральным матчем 18-го тура УПЛ станет матч между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом противостоянии.

Три месяца прошло с момента предыдущей встречи оппонентов, но за это время в составах команд произошло немало событий. Так, у "Карпат" совсем недавно случилась очередная замена на тренерской скамье: вместо Жозе Мораиша львовян теперь возглавляет Олег Бойчишин, который уже успел взять выездную ничью с "Арсеналом". Для "Динамо" субботний матч не будет заключительным в году, но он будет последним, который содержит турнирную составляющую. Так получилось, что зимовать киевляне могут вне зоны Лиги чемпионов, и для того, чтобы хотя бы на сутки обойти "Александрию", им нужна во Львове только победа.

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В PariMatch победу "Динамо" оценили в 1,37. "Карпаты" принимают с коэффициентом 8,70. Ничья в матче – 4,90.

Еще меньше верит в победу "Карпат" "Фаворит спорт". Так, победа гостей получила 1,32, в то время как львовян принимают с коэффициентом 10,25. Что касается ничьей, то она имеет значение 5,00.

В Marathon bet на победу гостей встречи выставили коэффициент 1,34. На победу "Карпат" принимают с коэффициентом 9,40. Если команды сыграют вничью – 4,85. Также в этой конторе принимают ставки на волевую победу команд. Такой вид победы "Карпатами" оценен в 13,25, а "Динамо" – 8,70.

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Напомним, что матч "Карпаты" – "Динамо" состоится в субботу, 8 декабря. Начало матча – в 14:00.

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