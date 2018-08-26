"Карпаты" дома неожиданно уступили киевскому "Арсеналу"

Заключительным матчем 6-го тура УПЛ стала встреча львовских "Карпат" против "Арсенал-Киев". До этого матча "канониры" имели в активе лишь одно очко и два забитых гола. После матча во Львове – первая победа в сезоне.

Карпаты – Арсенал Киев 1:2

Голы: Эрбес, 55 – Ореховский, 27, Гринь, 40

Нереализованный пенальти: Карраскаль, 52 ("Карпаты")

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На матч "Карпат" на стадион "Украина" во Львове пришло около 1,5 тысячи человек. Одной из причин стал дождь в городе. Сама же игра началась с минуты молчания в память об отце капитана "Карпат" Артема Федецкого. Игрок отсутствовал в этом матче, и в центре защиты его место занял Алексей Ковтун. Игроки вышли с баннером "Федецкий, мы с тобой".

"Карпаты" решили захватить инициативу, но у них мало что удавалось. Зато "Арсенал" больше времени играл на контратаках. И они принесли результат. Сначала на 16-й минуте они заработали опасный штрафной, но Кучинский спас после удара Ореховского. И уже через несколько минут Ореховский отличился в этом матче со штрафного.

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Ответили на это "Карпаты" полумоментом Шведа, после удара которого мяч опустился на перекладину ворот и покинул поле. Правда, там был рикошет.

А затем "Арсенал" забил во второй раз. Отличился Гринь, который из пределов штрафной пробил в дальний угол ворот Кучинского. Стоит добавить, что в этом эпизоде львовяне сигнализировали о том, что Дубинчак с нарушением отобрал мяч у игрока "Карпат". Но арбитр матча Виктор Копиевский не только проигнорировал это, но и показал желтую карточку Мегремичу. При этом во втором тайме в похожем эпизоде с моментом Лебеденко он даст в сторону ворот "Карпат".

Уже во втором тайме "Карпаты" в самом начале получили возможность сократить отставание. Шведа сбили в штрафной и судья назначил пенальти. К мячу подошел Карраскаль и пробил в крестовину ворот.

Но уже через несколько минут "Карпатам" удалось забить. Автором гола стал Эрбес, который обыгрался в стеночку с партнером, прошел защитников соперника, и перебросил Ситала, который вышел с линии ворот.

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Во втором тайме "Карпаты" добавили. И кроме забитого гола имели еще одну возможность. Но пробить Ситала с близкого расстояния Варгасу не удалось.

Впоследствии было еще несколько моментов, но пробить во второй раз Ситала "Карпатам" не удалось. "Арсенал-Киев" одерживает первую победу в УПЛ. Главный тренер "канониров" Раванелли посвятил эту победу другу, у которого в этот день погиб сын в автокатастрофе.