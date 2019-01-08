"Карпаты" мог возглавить звездный украинский тренер

Экс-наставник ФК "Рига" Виктор Скрипник в зимнее межсезонье вел переговоры с "Карпатами", однако стороны не сумели договориться.

Переговоры с руководством львовского клуба продолжались около двух недель, сообщает SportArena.

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Последним клубом Скрипника была ФК "Рига", с которым он стал чемпионом Латвии. С ним контракт действовал еще год, но украинец досрочно покинул клуб. Известно, что зимой Скрипник отклонил предложение одного из клубов Европы. До работы с "Ригой" 49-летний Скрипник работал тренером в "Вердере".

Отметим, что после отъезда Жозе Мораиша в Корею исполняющим обязанности главного тренера "Карпат" стал Олег Бойчишин.

Напомним, экс-наставник молодежной сборной Украины Александр Головко является одним из претендентов на тренерское кресло латвийской "Риги".

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