"Карпаты" официально остались без главного тренера
Главный тренер "Карпат" Жозе Мораиш покинул львовский клуб.
Намерение подать в отставку он озвучил еще на прошлой неделе, однако, несмотря на то, что руководство клуба не дало на это согласия, главный тренер воспользовался опцией о возможности выкупа собственного контракта, сообщает официальный сайт ФК "Карпаты".
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Отмечается, что команду к последним двум матчам УПЛ в 2018 году будет готовить и. о. главного тренера Олег Бойчишин. Вместе с ним будут работать Александр Чижевский и Роман Гнатив. Примечательно, что именно Бойчишина Жозе Мораиш заменил в "Карпатах".
Отметим, что сейчас "Карпаты" идут на 10-м месте в УПЛ, имея 16 очков в активе. До конца года они должны сыграть на выезде против "Арсенал-Киев" (1 декабря) и принять дома "Динамо" (8 декабря).
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