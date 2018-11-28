"Карпаты" официально остались без главного тренера

Главный тренер "Карпат" Жозе Мораиш покинул львовский клуб.

Намерение подать в отставку он озвучил еще на прошлой неделе, однако, несмотря на то, что руководство клуба не дало на это согласия, главный тренер воспользовался опцией о возможности выкупа собственного контракта, сообщает официальный сайт ФК "Карпаты".

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Жозе Мораіш залишає Карпати. Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту. pic.twitter.com/ooS8zIgxgz — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 28 ноября 2018 г.

Отмечается, что команду к последним двум матчам УПЛ в 2018 году будет готовить и. о. главного тренера Олег Бойчишин. Вместе с ним будут работать Александр Чижевский и Роман Гнатив. Примечательно, что именно Бойчишина Жозе Мораиш заменил в "Карпатах".

Отметим, что сейчас "Карпаты" идут на 10-м месте в УПЛ, имея 16 очков в активе. До конца года они должны сыграть на выезде против "Арсенал-Киев" (1 декабря) и принять дома "Динамо" (8 декабря).

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