"Карпаты" официально усилились экс-игроком "Металлиста" и "Днепра"
Сенегальский защитник Папа Гуйе пополнил состав львовских "Карпат".
Об этом львовский клуб сообщил в своем Twitter. Сроки контракта не названы.
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34-летний игрок ранее мог оказаться в "Динамо", однако после сбора с киевлянами не подошел тренеру Александру Хацкевичу. В Украине Гуйе играл за "Волынь", "Металлист" и "Днепр".
Отметим, что "Карпаты" после 13 туров занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков.
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Источник: 24 Канал
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