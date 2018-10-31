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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      "Карпаты" официально усилились экс-игроком "Металлиста" и "Днепра"

      27 Читати новину українською
      Папа Гуйе перешел в "Карпаты"
      Папа Гуйе перешел в "Карпаты"

      Сенегальский защитник Папа Гуйе пополнил состав львовских "Карпат".

      Об этом львовский клуб сообщил в своем Twitter. Сроки контракта не названы.

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      34-летний игрок ранее мог оказаться в "Динамо", однако после сбора с киевлянами не подошел тренеру Александру Хацкевичу. В Украине Гуйе играл за "Волынь", "Металлист" и "Днепр".

      Отметим, что "Карпаты" после 13 туров занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ Динамо ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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