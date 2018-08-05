"Карпаты" сыграли в результативную ничью с "Олимпиком"

Львовские "Карпаты" и донецкий "Олимпик" в матче третьего тура УПЛ забили четыре гола – по два в каждом из таймов. В итоге команды сыграли вничью.

Карпаты – Олимпик 2:2

Голы: Ди Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 87

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Матч во Львове начался с грозы, когда над стадионом били молнии и гремел гром. Но уже через 15 минут после начала матча погода улучшилась. До этого игрок донецкой команды Павел Ксенз получил памятную футболку о своем двухсотом матче в УПЛ (за "Карпаты" же игрок провел более сотни матчей).

"Карпаты" забили после ошибки игроков "Олимпика" в центре поля. Отличился Ди Франко. Для аргентинца это первый гол за "Карпаты". Хотя полузащитник еще в прошлом сезоне играл за команду.

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А вскоре львовяне увеличили счет до 2:0. На этот раз Швед получил мяч в центре поля и прошел с ним в штрафную соперника, где пробил в верхний дальний угол ворот.

Еще в первом тайме "Олимпик" мог сократить отставание. Но после удара Дегтярева мяч ногами отбил Кучинский.

Все изменилось во втором тайме. "Карпаты" снова подсели после 50-й минуты. А вскоре отрыв в счете стал минимален. После подачи со штрафного Кравченко выиграл позицию у защитников "Карпат" и точно пробил по воротам.

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Давление на ворота львовской команды только усиливалось, и во второй раз "зелено-белые" пропустили незадолго до конца матча. Никем не прикрытый в штрафной площадке Тейшейра в касание переправил мяч в ворота.

У "Карпат" было несколько возможностей вырвать победу. Но больше забить командам так и не удалось.

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