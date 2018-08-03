Карпаты – Олимпик: букмекеры дали прогноз на матч УПЛ

Львовские "Карпаты" будут принимать донецкий "Олимпик" в матче третьего тура УПЛ. Обе команды довольно неуверенно стартовали в УПЛ, поэтому букмекеры не готовы отдать предпочтение одной из команд.

Так, PariMatch коэффициент на победу "Карпат" выставил на уровне 2,23. На победу "Олимпика" в этом матче – 3,50. Ничья между командами – 3,15.

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"Фаворит" же на "Карпаты" дает коэффициент 2,21. Победа их соперников оценена в 3,60. Что касается ничьей, то на нее принимают со значением 3,15.

Эксперты из Marathon bet на "Карпаты" выставили самый большой показатель – 2,31. На "Олимпик" же 3,55. Ничья – 3,05.

Напомним, матч между "Карпатами" и "Олимпиком" состоится в воскресенье, 5 августа, во Львове. Начало в 17:00 часов.

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