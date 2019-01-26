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      "Карпаты" подтвердили переход Шведа

      44 Читати новину українською
      Швед покидает Карпаты
      Швед покидает Карпаты / Footboom.com

      Главный тренер львовских "Карпат" Фабри Гонсалес подтвердил переход полузащитника Марьяна Шведа в шотландский "Селтик".

      Наставник "львов" заявил, что в клубе рады за Шведа, поскольку в новой команде Марьян сможет достичь прогресса.

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      "Мы рады трансферу Шведа. Это радость для всех. Он – воспитанник "Карпат", который сумел проявить себя, выделился и перешел в более сильный клуб. Это должно быть полезно и для него, и для нас в плане развития и прогресса. Если говорить более эгоистично, нам хотелось бы иметь такого игрока в своем расположении. Но у нас отличные футболисты с которыми мы будем учиться добиваться результата", – сказал Гонсалес в комментарии каналам "Футбол 1/2".

      Сейчас шотландский "Селтик", который лидирует в чемпионате Шотландии, еще не представил украинского новичка.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты Марьян Швед Трансферы
      Источник: 24 Канал
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