"Карпаты" подтвердили переход Шведа

Главный тренер львовских "Карпат" Фабри Гонсалес подтвердил переход полузащитника Марьяна Шведа в шотландский "Селтик".

Наставник "львов" заявил, что в клубе рады за Шведа, поскольку в новой команде Марьян сможет достичь прогресса.

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"Мы рады трансферу Шведа. Это радость для всех. Он – воспитанник "Карпат", который сумел проявить себя, выделился и перешел в более сильный клуб. Это должно быть полезно и для него, и для нас в плане развития и прогресса. Если говорить более эгоистично, нам хотелось бы иметь такого игрока в своем расположении. Но у нас отличные футболисты с которыми мы будем учиться добиваться результата", – сказал Гонсалес в комментарии каналам "Футбол 1/2".

Сейчас шотландский "Селтик", который лидирует в чемпионате Шотландии, еще не представил украинского новичка.

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