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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      "Карпаты" расторгли соглашение с одним игроком и вернули двух из аренды

      12 Читати новину українською
      Юрий Ткачук и Роман Дебелко
      Юрий Ткачук и Роман Дебелко / fckarpaty.com

      Защитник "Карпат" Олег Бородай прекратил сотрудничество с "зелено-белыми". Также нападающий Роман Дебелко и полузащитник Юрий Ткачук вернулись в "Карпаты" из аренды в "Левадии".

      Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

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      Бородай в сезоне-2018/2019 принял участие в 13 матчах за львовскую команду (12 поединков в чемпионате Украины и один – в Кубке) и отметился одной результативной передачей.

      В свою очередь, Дебелко в эстонской команде забил 34 гола в 43 матчах всех турниров, став третьим лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии. Ткачук же в целом провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

      Напомним, вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук опроверг слухи о переходе полузащитника Марьяна Шведа в "Динамо".

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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