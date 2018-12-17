"Карпаты" расторгли соглашение с одним игроком и вернули двух из аренды
Защитник "Карпат" Олег Бородай прекратил сотрудничество с "зелено-белыми". Также нападающий Роман Дебелко и полузащитник Юрий Ткачук вернулись в "Карпаты" из аренды в "Левадии".
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
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Бородай в сезоне-2018/2019 принял участие в 13 матчах за львовскую команду (12 поединков в чемпионате Украины и один – в Кубке) и отметился одной результативной передачей.
В свою очередь, Дебелко в эстонской команде забил 34 гола в 43 матчах всех турниров, став третьим лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии. Ткачук же в целом провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.
Напомним, вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук опроверг слухи о переходе полузащитника Марьяна Шведа в "Динамо".
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