12:24
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Карпаты" в товарищеском матче одолели сильнейший польский клуб

25 Читати новину українською
"Карпаты" победили "Лехию"
"Карпаты" победили "Лехию" / ФК "Карпаты"

Львовские Карпаты на выезде минимально переиграли польскую "Лехию" в спарринге. Паузу в календаре "зелено-белые" заполнили спаррингом с гданьской Лехией, которая идет на первом месте в польском Екстраклясе.

На матч с поляками тренерский штаб "Карпат" выпустил сразу нескольких новичков. В воротах дебютировал Никита Шевченко, а на острие действовали Кристиан Понд и Уильям де Камарго. Также следует обратить внимание на пару Клеца и Вербного в середине поля и выход в центре обороны Олега Бородая.

Читайте также: Лидер "Карпат" имеет серьезные проблемы с дисциплиной, – СМИ

Единственный мяч во встрече забил новичок Карпат Кристиан Понд, реализовав пенальти на 23-й минуте встречи.

Следующий матч "Карпаты" проведут с "Ворсклой" в рамках 8-го тура УПЛ.

Лехия – Карпаты 0:1

Гол: Понде, 23

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Новак Джокович стал чемпионом US Open-2011
 13 сентября 2011 , 09:51
Украинцы не покорили ни один из зачетов Diamond League
 8 сентября 2012 , 14:32
Капитан "Челси" с новым контрактом
 13 мая 2014 , 19:13
"Днепр" - "Ворскла". 16 тур УПЛ. Анонс
 30 ноября 2015 , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук