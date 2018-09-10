"Карпаты" в товарищеском матче одолели сильнейший польский клуб

Львовские Карпаты на выезде минимально переиграли польскую "Лехию" в спарринге. Паузу в календаре "зелено-белые" заполнили спаррингом с гданьской Лехией, которая идет на первом месте в польском Екстраклясе.

На матч с поляками тренерский штаб "Карпат" выпустил сразу нескольких новичков. В воротах дебютировал Никита Шевченко, а на острие действовали Кристиан Понд и Уильям де Камарго. Также следует обратить внимание на пару Клеца и Вербного в середине поля и выход в центре обороны Олега Бородая.

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Единственный мяч во встрече забил новичок Карпат Кристиан Понд, реализовав пенальти на 23-й минуте встречи.



Следующий матч "Карпаты" проведут с "Ворсклой" в рамках 8-го тура УПЛ.

Лехия – Карпаты 0:1

Гол: Понде, 23

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