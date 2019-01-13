"Карпаты" возглавит очередной испанец
Львовские "Карпаты", которые в конце ноября остались без главного тренера, похоже, что нашли нового руководителя. Львовский клуб возглавит очередной иностранец.
По информации издания "Спортивка", тренерский мостик "львов" доверят испанскому специалисту. Однако имя потенциального тренера пока неизвестно.
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Представление нового тренера должно произойти в течение ближайших двух дней.
Отметим, что "Карпаты" имеют опыт сотрудничества с испанскими специалистами. Ранее клуб возглавлял Серхио Наварро.
Напомним, что 28 ноября Жозе Мораиш покинул львовский клуб. Корейский клуб "Чонбук Моторс" выкупил контракт португальского специалиста.
Источник: 24 Канал
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