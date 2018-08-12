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"Заря" на выезде обыграла "Карпаты"

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Карпаты – Заря результат матча УПЛ 12 августа
Карпаты – Заря результат матча УПЛ 12 августа

Львовские "Карпаты" и луганская "Заря" встречались в матче 4-го тура УПЛ. Все в матче решил один гол, который был забит во втором тайме.

Карпаты Заря 0:1
Гол: Харатин, 77

Обе команды довольно живо провели первый тайм. Первыми возможность забить имели  именно гости Рафаэль выиграл позицию у защитников и пробил по воротам в борьбе с Федецким. Мяч прошел под голкипером Кучинским и уже катился в ворота. Но Федецкий исправился, выбив мяч до того, как тот пересек линию ворот.

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У "Карпат" лучшая возможность за первые 45-ть минут возникла почти сразу. Однако Швед не сумел на близком расстоянии переиграть Махарадзе.

Во втором тайме сразу после начала игры защитник "Карпат" Мирошниченко решился на дальний удар. Мяч прошел мимо штанги.

Гол "Заря" забила на семьдесят седьмой минуте. Игроки "Карпат" провалились на фланге, и прострел с фланга, несмотря на то, что в штрафной защитники сумели зацепить мяч. И он попал в Харатина, который пробил по воротам в дальний угол.

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Через несколько минут после того "Заря" могла удвоить счет, но Хомченовский не сумел пробить Кучинского.

Луганчане побеждают и готовятся к матчу в Португалии против "Браги" 16 августа. "Карпаты" после четырех домашних матчей имеют в активе лишь четыре очка.

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Теги: Футбол УПЛ Новости спорта ФК Заря ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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