Карпаты – Заря: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Львовские "Карпаты" в матче 4-го тура УПЛ будут принимать луганскую "Зарю". Последние за три дня до этого матча сыграли тяжелую игру в Лиге Европы против португальской "Браги".

Последний раз львовский клуб побеждал донецкий в 2013 году, а во всех остальных матчах была ничья или победа "Зари". Однако шансы у команд на победу букмекеры оценивают равнозначно.

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В букмекерской конторе William Hill коэффициент на победу "Карпат" выставили на уровне 2,62. На победу "Зари" также 2,62. Ничья в этом матче оценена в 3,10.

Несколько выше коэффициент на "Карпаты" в PariMatch – 2,80. Победа "Зари" – 2,70. Ничья между украинскими клубами – 3,05.

Еще меньше шансов на успех в этом матче дают "Карпатам" букмекеры "Фаворит спорт" – 2,87. Победа "Зари" – 2,61. Ничья в матче – 3,15. Стоит отметить, что коэффициент 2,00 дают и на "результат без ничьи" "Карпат". На "Зарю" – 1,82.

На Marathon bet тоже отдают небольшое преимущество "Зари" – 2,79. Шанс "Карпат" на победу в этом матче – 2,85. Ничья – 3,02.

Отметим, что матч 4-го тура УПЛ "Карпаты" – "Заря" состоится в воскресенье, 12 августа. Начало – в 17:00.

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