Карпаты – Заря: видео гола и моментов матча УПЛ

Львовские "Карпаты" и луганская "Заря" забили только один гол на две команды в очной встрече. Однако возможностей, чтобы отличиться у обеих команд было достаточно.

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Первыми опасную возможность создали гости. Рафаэль сумел пробить в борьбе с Федецким, и Кучинский пропустил этот мяч под собой. И все же Федецкий сумел исправиться в этом эпизоде, и выбить мяч, который уже катился в пустые ворота, с линии ворот.

Момент Рафаэля, когда Федецкий выбил мяч из пустых ворот

Наиболее реальную возможность отличиться во втором тайме "Карпаты" упустили, когда Швед пробивал головой после навеса от Мякушка. Однако в этом эпизоде Махарадзе сумел дотянуться до мяча.

Удар Шведа по воротам "Зари"

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Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте. У "Зари" получилась быстрая контратака, и Хомченовский с фланга прострелил в центр штрафной площадки. Защитники "Карпат" сумели задеть мяч, но тот отлетел к Харатину, который в касание пробил по воротам, забив гол.

Гол Харатина в ворота "Карпат"

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