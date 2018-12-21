"Карпаты" зимой отпустят двух игроков

Львовские "Карпаты" уже во время ближайшего зимнего трансферного окна могут отпустить Артема Федецкого и полузащитника Олега Голодюка.

О том, что футболисты могут покинуть состав "львов", сообщает газета "Спортивка".

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Причиной возможного расставания с 33-летним и 30-летним футболистами соответственно станет курс на омоложение состава.

В свою очередь, вице-президент львовского клуба Олег Смалийчук, по информации источника, останется на своем посту.

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