"Карпаты" зимой отпустят двух игроков
Львовские "Карпаты" уже во время ближайшего зимнего трансферного окна могут отпустить Артема Федецкого и полузащитника Олега Голодюка.
О том, что футболисты могут покинуть состав "львов", сообщает газета "Спортивка".
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Причиной возможного расставания с 33-летним и 30-летним футболистами соответственно станет курс на омоложение состава.
В свою очередь, вице-президент львовского клуба Олег Смалийчук, по информации источника, останется на своем посту.
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Источник: 24 Канал
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