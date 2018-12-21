14:30
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      "Карпаты" зимой отпустят двух игроков

      43 Читати новину українською
      Артем Федецкий
      Артем Федецкий / UA-Football

      Львовские "Карпаты" уже во время ближайшего зимнего трансферного окна могут отпустить Артема Федецкого и полузащитника Олега Голодюка.

      О том, что футболисты могут покинуть состав "львов", сообщает газета "Спортивка".

      Читайте также: Нападающего, которым интересовалось "Динамо" продадут только в Европу

      Причиной возможного расставания с 33-летним и 30-летним футболистами соответственно станет курс на омоложение состава.

      В свою очередь, вице-президент львовского клуба Олег Смалийчук, по информации источника, останется на своем посту.

      Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      сегодня , 12:01 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      Лев Парцхаладзе 1286
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      20 декабря , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      сегодня , 11:00 "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      Крістіна Бердинських 112
      Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
      сегодня , 10:00 Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
      Юлія Турелик 247
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хоккей: "Рейнджерс" Руслана Федотенко второй раз проиграли в Европе
       9 октября 2011 , 18:14
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      "Генк" - лидер "динамовской" группы, невероятный финал в Алкмааре. 2 тур ЛЕ. ВИДЕО
       3 октября 2013 , 22:43
      Официально: Джулиано - игрок "Гремио"
       13 июня 2014 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук