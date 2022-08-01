Враг усиливается на Криворожском направлении: карта боевых действий по состоянию на 1 августа

оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Востоке. Там наиболее напряженная ситуация на фронте. Также враг перегруппировывается в Запорожском и Криворожском направлениях.

О том, что происходит на фронте в 159 день войны , рассказали в Генштабе ВСУ. О ситуации на главных направлениях – читайте ниже.

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Ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях белорусы в приграничных районах дополнительно разворачивают комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении россияне удерживают в приграничье Брянской и Курской областей отдельные подразделения. Из артиллерии враг обстрелял Павловку на Сумщине.

Харьковское направление

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии целый ряд населенных пунктов. Из авиации ударили враги возле Мосьпаново.

Ситуация в Харьковской области / Карта Liveuamap

Что происходит на Донбассе:

В Славянском направлении враг обстрелял территории вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. российская разведгруппа пыталась уточнить позиции украинцев у Мазановки, однако ее заставили отойти.

враг обстрелял территории вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. российская разведгруппа пыталась уточнить позиции украинцев у Мазановки, однако ее заставили отойти. На Краматорском направлении враг не вел активные боевые действия, однако обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков территории возле Северска, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Также россияне избивали и из авиации.

враг не вел активные боевые действия, однако обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков территории возле Северска, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Также россияне избивали и из авиации. На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы возле многих населенных пунктов. Авиаудар был возле Кодемы. Также силы противника наступали в направлении Яковлевки, группа обезврежена.

были зафиксированы обстрелы возле многих населенных пунктов. Авиаудар был возле Кодемы. Также силы противника наступали в направлении Яковлевки, группа обезврежена. Штурмовые действия россии завершились безуспешно в направлении Вершины и Соледара. Бои у Бахмута продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Песков, однако были вынуждены отойти. Враг бил из авиации и артиллерии.

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Боевые действия на Донбассе / Карта Liveuamap

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле ряда населенных пунктов. россияне проводили разведку боем в направлении Марьинки, однако безуспешно.

Ситуация на Юге

Враг перегруппировывается в Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков около 30 населенных пунктов. Враги производят воздушную разведку беспилотниками. россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении.



Ситуация на Юге / Карта Liveuamap

Что происходит в Черном море:

Враг активно использует авиацию для контроля в северо-западной части акватории Черного моря.

Есть угроза ракетных ударов по территории Украины.

В акватории Черного моря находятся 6 носителей ракет типа "Калибр".



Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 августа / Карта Liveuamap

Смотрите в видео – как работает украинская армия по позициям врага: