"Нас заблокировали на GoogleMaps": как удалось создать карту боевых действий Deep State

Проект Deep State известен чуть ли не каждому украинцу, ведь это интерактивная карта боевых действий, которая демонстрирует, что происходит на поле боя, территории теряет или оккупирует враг и где сосредоточены основные силы воюющих сторон.

Это позволяет украинцам ориентироваться в хода русско-украинской войны. Об идее создания и нюансах работы над такой картой 24 канала рассказал соучредитель Deep State Роман Погорелый.

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Как появилась карта Deep State

По его словам, до полномасштабного вторжения в команды проекта был телеграмм-канал, в котором они мониторили и рассказывали сначала о международных событиях, а затем и о переброске российских войск на границу с Украиной, отслеживали какие-то логистические моменты и следили за ситуацией.

На момент нападения 24 февраля команда имела достаточно информации и могла как-то развивать эту идею, поэтому решила создать карту на тот момент на базе сервиса GoogleMaps. Первое время россияне очень много публиковали в сети, так что все это нужно было проанализировать, отфильтровать, найти геолокации, определить передвижение, и только потом обозначать на карте.

Впоследствии GoogleMaps заблокировали проект – вероятно из-за жалоб россиян. Доступ удавалось восстановить, но история повторялась, поэтому команда решила создать свой автономный сайт и карту в том виде, в каком она есть сегодня.

Работа над картой боевых действий

Роман Погорелый, что работа над Deep State – очень масштабная. Его создает и совершенствует большая команда из около 100 человек. Они работают над разными составляющими проекта:

OSINT, то есть поиск геолокаций,

поиск и обработка новостей,

непосредственная работа с картой,

работа с телеграмм-каналом,

YouTube,

администрирование,

волонтерство.

В качестве источников информации в Deep State используют прежде всего публичные источники – фото и видео в телеграмм-каналах, твиттере, новости СМИ, сообщения на официальных страницах.

"Наша команда прорабатывает все это. Например, если есть видео, фото, мы их прорабатываем в плане геолокации – где находится враг, действительно ли это правда, или это не фейк, сверяем с данными карты, где они передвигаются, и вот так идет вся эта очень большая работа», – объяснил соучредитель карты.

Он добавил, что есть и непубличные источники, о которых не всегда можно говорить. Часто работники Deep State связываются с людьми на местах или же они сами выходят на авторов проекта и дают уточнения или указывают на ошибки, если таковые имеются.

Мы соблюдаем законодательство и принцип безопасности ВСУ. Соответственно, стараемся не публиковать оперативные данные, то есть на каких-то участках фронта какой-то населенный пункт мы можем опубликовать с задержкой, а что-то можем подправить, подкорректировать и обозначить так, как есть на эту секунду,

– рассказал Погорелый.

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Будет ли карта в мобильных приложениях

По словам соучредителя Deep State, сейчас команда работает над тем, чтобы создать приложения для мобильных устройств, они находятся на этапе тестирования. Это решили сделать прежде всего из-за спроса пользователей карты, а кроме того, появилось много фейковых приложений, которые даже могут собирать средства. Поэтому возникла необходимость создать официальное приложение.

Однако оказалось, что сделать это не так-то просто. Если с Android работать проще, потому что там значительно легче согласовываются вопросы по информации и политике конфиденциальности, вместо Apple это оказалось труднее. Как рассказал Погорелый, эта компания задает слишком много вопросов об информации, источниках информации, насколько полезным и безопасным будет такое приложение.

"Также они нас обрубили, едва не назвав нас нацистами, фашистами и какими-то страшными людьми, диктуя какую-то свою политику. Мы не будем подстраиваться под компанию, которой не нравится, как мы высказываемся о россиянах, о белорусах, потому что это нелюди, которые нас убивают", – подчеркнул соавтор Deep State.

Он добавил, что следовательно, проекту остается лишь извиниться перед пользователями за то, что сотрудничество с этой компанией пока невозможно. Но в этом вопросе не может быть никаких уступок, потому что все мы должны работать на общую победу и на наши национальные интересы, которые будут выгодны только нам.

Актуальная карта боевых действий Deep State

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